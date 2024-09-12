شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق تنفى إيقاف ترام الرمل خلال شهر نوفمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

اصدرت الهيئة القومية للانفاق بياناً اعلامياً تنفي فيه ما تم تداولة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ايقاف ترام الرمل خلال شهر نوفمبر القادم، حيث أكدت الهيئة ان هذا الخبر عار تماماً من الصحة وأن المشروع لايزال في مرحلة الطرح ولم يتم التعاقد على تنفيذ أعمال البنية الأساسية الخاصة به.

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق بالسادة المواطنين بعدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة والتي تهدف الى اثارة البلبله لدى الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من وزارة النقل والهيئة القومية للانفاق.