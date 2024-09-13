شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن شراكة إعلامية مع مؤتمر Ibc الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - زكى مكاوىالجمعة، 13 سبتمبر 2024 12:44 ص
تعرب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن سعادتها عن الإعلان عن شراكة إعلامية مع مؤتمر البث الفضائى الدولى التكنولوجى Ibc والذى يعقد فى العاصمة الهولندية أمسترادم.
ويعد مؤتمر Ibc هو أحد أهم الفعاليات العالمية فى مجال البث التليفزيونى والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء على مستوى العالم منذ نحو 57 عاما.
كما يعد Ibc فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام، ومطورى البث الرقمى والاتصال، فى عرض أحدث البرامج والتقنيات، وتقديم آخر مستجدات الحلول الذكية.
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