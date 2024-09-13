شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن منطقة الحوامدية فى الجيزة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها، لمدة 10 ساعات، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 13/ 9 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح غد السبت الموافق 14/ 9/ 2024.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى قيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال ربط خط طرد قطر 800 مم، لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحوامدية.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى أنه فى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أوضحت طرق التواصل معها وتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الآتي: الموقع الإلكترونى للشركة، الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس آب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125، والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.