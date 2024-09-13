شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة 3 درجات والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لشبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.