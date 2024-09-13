شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية وانخفاض بدرجات الحرارة ورياح تلطف الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، وانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2)درجة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، لافته إلى أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة ، مع مزيد من التحسن فى الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لشبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.