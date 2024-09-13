تفاصيل القبض على شبكة استغلال السيارات المجهزة طبيًا لذوي الهمم في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين في القاهرة بتهمة استغلال ذوي الهمم لشراء السيارات المجهزة طبيًا لصالحهم، ثم إجبارهم على التنازل عنها مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جميع أنواع الجرائم.

أكدت التحريات أن (مالك معرض سيارات في منطقة الشروق) كان يتاجر بالسيارات المجهزة لذوي الهمم بشكل غير قانوني. تم القبض عليه وعلى شقيقه بعد تقنين الإجراءات.

خلال المداهمة، تم العثور على 4 سيارات مخصصة لذوي الهمم، وأقر المتهمان باستخدام تلك السيارات عبر استغلال الأشخاص المعاقين لشرائها، ثم التنازل عنها مقابل مبالغ مالية.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.