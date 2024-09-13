ضبط 27 متهماً ومواد مخدرة بقيمة 40 مليون جنيه خلال حملات أمنية في 8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية؛ تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمشاركة مديريات أمن (الإسماعيلية - الشرقية - قنا – الإسكندرية – سوهاج – المنوفية – القليوبية – المنيا) من ضبط 18 قضية بإجمالي 27 متهماً. شملت المضبوطات 257 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، و18 كيلو جراماً من مخدر الهيروين، و10 كيلو جرامات من مخدر الأفيون، و6 كيلو جرامات من مخدر الآيس (شابو).

كما تم ضبط 10 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون. كما تم ضبط 3 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات ذات الأعيرة المختلفة، و8 قطع سلاح أبيض، و3 سيارات، و2 دراجتين ناريتين، و4 ميزان، وماكينة تصنيع، و150 كيلو جراماً من المواد المستخدمة في التصنيع، و3 إسطمبة لتصنيع الكبتاجون، وأدوات ومعدات تصنيع أخرى، بالإضافة إلى مبالغ مالية تُعد من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة.

تقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 40.8 مليون جنيه. تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة، وبدأت النيابة العامة التحقيق.