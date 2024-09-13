وزير العمل: توفير فرص عمل لخريجي قسم الجغرافيا بكليات الآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تعاون مرتقب بين الوزارة وشركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، برئاسة المهندس هاني ضاحي كإحدى الشركات الوطنية المنفذة للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، إن الاستعدادات جارية لصياغة بروتوكول تعاون بشأن الاستفادة من إمكانيات الوزارة في مجال التدريب المهني، وذلك بتدريب خريجي كليات الآداب قسم الجغرافيا على مهنة "مساح عام"؛ لتلبية إحتياجات الشركة من العِمالة الماهرة والمُدربة في هذا المجال.

وأكد وزير العمل، على أن الوزارة تَطرُق جميع الأبواب التي من شأنها توفير فُرص عمل لشباب ماهر ومُدرب.

وأكد على أن التعاون مع شركة وادي النيل يأتي في إطار التواصل مع كافة المناطق الصناعية، والشركات؛ للتعرف على احتياجاتها من العمالة، وتدريب الشباب عليها.