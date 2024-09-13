شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الجلالة: تخريج أول دفعة لحظة فارقة ولدينا 11500 طالب بـ13 برنامجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة، خلال احتفالية تخريج أول دفعة من الجامعة، أن اليومَ لحظةٌ فارقةٌ في تاريخ جامعةِ الجلالةِ حيثُ يُتوَّجُ فيها مجهودٌ استمرَّ لسنواتٍ حتى الوصولِ إلى هذه اللحظةِ التى تجسد فيها الطموحُ والإصرارُ على تحقيقِ الأهدافِ والتي تتجلَّى فيها أمامَ أعيننا ثمرةُ جِدِّ أبنائِنا ليُكلِّلُوا هذا التعب بحَصاد ثمرات النجاح، كم هي عاجزةٌ الكلمات أن تصفَ مدى سعادتي وفخري واعتزازي بإقامةِ حفلِ التخرجِ الأولِ لطلابِ جامعةِ الجلالة.

وتابع الدكتور محمد الشناوى ، أن جامعةُ الجلالةِ ذلك الصَّرحُ التعليميُّ الشامخُ الذى انطلقَ بقرارِ رئيسِ الجمهوريةِ في 2020 لتكونَ نموذجاً رائداً لجيلٍ جديدٍ وطَموحٍ من الجامعاتِ التي تقدمُ تعليماً عالياً يدعم الإبداع والابتكار من خلال تبنى برامجَ أكاديميةٍ متميزةٍ وإبرامِ شَراكاتٍ وتعاونٍ مع جامعاتٍ دوليةٍ مرموقة بهدف تحقيق سهولة انتقال المعرفة الحديثة للطلاب المصريين عبر الحدودِ لتحقيقِ أكبر استفادة بالتعرف على التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة وذلك لتأهيل خريجي الجامعةِ للمنافسة في أسواق العمل الحالية والمستقبلية.

دعوني أستعرضْ لكم لمحةً من الحُلمِ الذي أشرقَ في سماءِ مدينةِ الجلالة واقعاً نزهو ونفتخر به من خلالِ النجاحِ في خلقِ بيئةٍ تحتضنُ العلمَ والمعرفةَ؛

• فقد بدأت الجلالةً في 2020 بعدد طلابٍ 1150 ( ألفٍ ومائةٍ وخمسين طالباً )، واليومَ فعدد طلابنا 11500 (أحدَ عشرَ ألفا وخمسمائةُ )طالبٍ موزّعين على 13 ( ثلاثةَ عشرَ ) مجالا دراسيا بعدد 47( سبعة وأربعين ) برنامجَمتضمناً 12( اثني عشر ) برنامجَ مشتركا مع جامعةِ أريزونا.

• عددُ الخريجين اليومَ وفي هذه الدفعةِ 252(مائتان واثنان وخمسون) خريجا فى 6 (ستة) مجالاتٍ دراسيةٍ بعدد 13 (ثلاثة عشر) برنامجَ ،علاوةً على عددِ 6 (ستة) طلابٍ خاصِّين بـ(المنحةِ الرئاسيةِ لدراسةِ علومِ الذكاءِالاصطناعي) ببرنامجِ علومِ الذكاءِالاصطناعي.

وأشار إلى أن جامعة الجلالة أبرمتِ عددَ 83 ( ثلاثٍ وثمانينَ ) مذكرة تفاهمٍ وبروتوكول تعاونٍ مع مؤسسات تعليمية وبحثية وبنوك والعديد من الجهات الصناعيةِ لتحقيقِ التواصل الفعال مع المجتمع الصناعيِّ وسوقِ العملِ ، وذلك تحقيقاً لأهدافِ الإستراتيجيةِ الوطنيةِ للتعليمِ العالي والبحثِ العلمى2030 .

واستطرد، تميزت الجلالةُ بعقدِ اتفاقيةِ تعاونٍ فريدةٍ من نوعِها مع جامعةِ أريزونا الأمريكية والتي تُعدُّ الجامعةَ الأولى في الابتكارِ في الولايات المتحدة حيثُ تُصنّفُ ضمنَ أفضل ِ100 ( مائةِ) جامعةٍ في العالم وأفضلِ 50 ( خمسين ) جامعةٍ في الولاياتِ المتحدة ، والتي بموجبها :

• ويتمُّ منحُ شهاداتٍ مُزدوجةٍ في العديدِ من المجالاتِ والبرامجِ الدراسية.

• وأصبحت جامعة أريزونا الشريكَ الإستراتيجي لجامعة الجلالةِ في مجالاتِ التعاونِ العلميِّوالبحثيِّ وتطويرِ عمليةِ ضمانِ الجودةِوالمراجعةِ الأكاديمية.

• هذا بالإضافة إلى اتفاقيةِ تعاونٍ مع جامعةِ هيروشيما اليابانية وكذلك بروتوكولات تعاونٍدوليةٍ مع جامعةِ برمنجهام وجامعة نونتجهام بإنجلترا، وجامعة ETS كيبيك بكندا، جامعة تيميشوارا في رومانيا وجامعة كاسيل بألمانيا وعدةِ جامعاتٍ أخرى.

• كما تم تفعيلُ التكاملِ والتعاونِ بين المجالاتِوالبرامجِ لأكاديميةِ والذى بموجبه حصَدَطلابُ جامعةِ الجلالة العديدَ من المراكز في المنافساتِ المحليةِ والدولية.

• ما كان هذا وغيره ليحتاجَ إلا إلى إرادةٍ صلبةٍورؤيةٍ ثاقبةٍ تجمعُ بينَ الطموحِ والعملِ الجاد لمجلسِ أمناءِ جامعةِ الجلالة ولفريقِ الجلالةِشركاءِ النجاحِ والعملِ المُضْني.

لقد سطرتم ملحمةَ التحدي والأملِ في المستقبلِ وحققتم على مدارِ أربعِ سنواتٍ أسمى أهدافِ الدولةِ في بناءِ الإنسان المصري من خلالِ خلقِ بيئةٍ تعليميةٍ ملهمةٍ تقودُ الطلاب إلى آفاقِ المجدِ وتدفعهم نحوَ قممِ النجاحِ لصناعةِ جيلٍ جديدٍ يجمعُ بينَ العلمِ الراسخِ والمعرفةِ المُلبِّيةِ لاحتياجاتِ المجتمعِ وسوقِ العملِ وخططِ التنميةِ المستدامة.