شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تقرر شطب ياسر بركات رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الموجز والان مع تفاصيل الخبر

قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل محمود بركات، شطب ياسر بركات، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الموجز، من جدول النقابة.

وأرجعت الهيئة القرار، إلى أن المحال لهيئة التأديب قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمادة رقم (75) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، وطلبت محاكمته طبقًا لنصوص المواد المشار إليها، مما خلص معه مجلس نقابة الصحفيين إلى الموافقة على قرار لجنة التحقيق بإحالته إلى هيئة التأديب.

وتدوول نظر الدعوى أمام الهيئة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وحضر المحال وقدم مذكرات وحوافظ مستندات، وبجلسة 20 / 8 / 2024 م قررت هيئة التأديب حجز الدعوى لإصدار قرار فيها بجلسة اليوم، وفيها صدر القرار وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

وأضافت الهيئة في تقريرها، إنه حيث إنه وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة إلى المحال ياسر محمود عبد الباسط على رمضان (وشهرته: ياسر بركات) ، تتمثل في قيامه بفصل مجموعة من الصحفيين من جريدة الموجز فصلاً تعسفيًا ووقف صرف مستحقاتهم المالية وإغلاق مقر الجريدة ، وإقراره في التحقيقات بعدم إجراء التحقيق معهم قبل واقعة فصلهم .