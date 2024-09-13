توجيهات من وزير الري بشأن حالة ترعة الباسوسية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، حالة الترع بنطاق محافظة القليوبية فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات.

وخلال الزيارة، تفقد "سويلم"، حالة المياه بترعة الباسوسية وفروعها "جانبية الباسوسية" بمركز القناطر، وترعة السيسى بمركز طوخ.

ووجه وزير الري، بسرعة اتخاذ إجراءات الحفاظ علي قطاع الترعة، والتأكيد علي مراعاة الأسلوب الفني الأمثل خلال تنفيذ عمليات التطهير، مع العمل عن طريق صنادل؛ للحفاظ على القطاع المائي للترعة، ورفع نواتج التطهيرات الموجودة على جسور الترعة بشكل فورى، مع عمل سور أمام الكتلة السكنية بالكيلو 13.50 على ترعة جنابية الباسوسية، مع مراجعة موقف مآخذ وفتحات الري ومصادر ريها سواء من ترعة الباسوسية أو ترعة جنابية الباسوسية .

والتقى وزير الموارد المائية، بعدد من المنتفعين وأعضاء رابطة ترعة جنابية الباسوسية إحدى الترع الفرعية الآخذة من ترعة الباسوسية، مشيدا بدور الرابطة فى التعامل بفاعلية مع إدارة المياه على الترعة، مؤكدا على دور الروابط فى متابعة تطبيق المناوبات والتأكيد على أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين أنفسهم و روابط مستخدمي المياه بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

كما وجه الدكتور هاني سويلم، بقيام المركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة شاملة للمنطقة بالكامل تتضمن مغذيات ترعة الباسوسية وفروعها، لحل المشكلة الواقعة بين نطاقي قريتي بهاده والبرادعى بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية .

كما وجه سويلم مصلحة الرى وهيئة الصرف بمراجعة موقف تنفيذ وجودة تطهيرات الترع والمصارف بالإدارات العامة لري وصرف القليوبية والإفادة بشكل عاجل بتقرير مصور فى هذا الشأن .

وتفقد وزير الري، مزارع البساتين بزمام ترعة السيسي، مشيدا بدور التوجيه المائي فى تعريف المزارعين بفوائد التحول للري الحديث ، والتأكيد على دور روابط مستخدمي المياه فى تطهير المساقي وتأكيد التزام المزارعين بمناوبات الري ، مع التوجيه بإصلاح البوابات الواقعة على الترعة لتعزيز التحكم في عملية إدارة المياه

ووجه الموارد المائية، بدراسة منظومة الري ورفع كفاءتها بترعتى الحيانية و كومبتيل (الحصة) والتنسيق بين إدارة التوجيه المائي وإدارة الري لتطهير المساقي الخاصة بالمنطقة من خلال المنتفعين وعلي نفقتهم وبالتنسيق مع أجهزة الزراعة أعمالا لمواد القانون الصادرة بهذا الشأن.

وأكد الدكتور سويلم، علي أن نظام التطوير المطبق الذي اعتمدته الوزارة حالياً هو نقطة الرفع الواحدة والسمادة والفلاتر المشتركة بين المزارعين.

كما وجه بسرعة التطهير أمام الصاولات على ترع السيسي والباسوسية وكومبتيل والحياني والسبيل.

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