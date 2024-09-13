بـ "أجهزة ومعدات متطورة".. ضبط شبكة لتزوير المحررات الرسمية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة، مع التركيز على التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية.

وبينت التحريات والمعلومات الأمنية بمديرية القاهرة عن قيام أحد الأشخاص، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الأوراق المزورة المدون عليها أختام منسوبة لعدة جهات حكومية، وجهاز كمبيوتر يحتوي على نسخ من المحررات الرسمية، بالإضافة إلى جهازي تقطيع وتغليف.

اعترف المتهم بممارسته للنشاط الإجرامي عبر تصوير الأختام على الأوراق المزورة من قبل مالك استوديو تصوير، الذي تم ضبطه هو الآخر وبحوزته آلة التصوير المستخدمة في الجريمة.

كما تم ضبط أحد عملاء الشبكة، سائق مقيم بدائرة القسم، وبحوزته محرر رسمي مزور. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين في القضية.