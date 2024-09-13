3 جثث بين الركام.. شبرا تودع ضحايا "عقار الباشا" بالدموع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

في مشهد مهيب، ودع أهالي منطقة شبرا مصر بالقاهرة، 3 ضحايا لقوا مصرعم خنقًا أسفل أنقاض عقار "شبرا مصر" الذي انهار فجأة على قاطنيه مساء أمس الخميس.

وشهد تشييع جثامين الضحايا الثلاث تجمع المئات من أهالي المنطقة وسط صراخ وانهيار أهالي الضحايا، عقب صلاة الجنازة، بعد خروج تصريح النيابة بدفن الجثامين عقب توقيع الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي بها.

الحدث المأساوي راح ضحاياه 3 من أسرة واحدة كان من ضمنهم الطفلة "كيان" التى لم تقارب عامها الثاني، والدتها "نادين" وخالتها "ندي" ـ فتاة عشرينية ـ فيما تم إنقاذ آخر كان أسفل العقار.

فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول موقع الحادث، وتم تكليف لجنة هندسية لمعاينة العقار ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانهيار، عقب رفع أكوام من الركام.

وكانت قد استخرجت قوات الدفاع المدني 3 جثث ونقلت مصابًا إلى المستشفى بعد انهيار منزل في شبرا.