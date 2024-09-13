شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بمالابو يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية غينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر فى مالابو السفير حداد عبد التواب الجوهرى، مع وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية سيمون أويونو اسنو أونجيه، والسفيرة مارى-كوز إيفونا أنديم سكرتيرة الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولى ومسئولة العلاقات متعددة الأطراف بالوزارة، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش السفير الجوهرى مع وزير الخارجية الغيني، تبادل التأييد للترشيحات أمام المحافل الإقليمية والدولية بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمعهما.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية إلى مصر خلال يونيو الماضي، ومتابعة تنفيذ مقترحات التعاون التي تم مناقشتها بين البلدين في مجالات التعاون الطبي والدوائي، والإسكان ومشروعات البنية التحتية، والزراعة، فضلاً عن التعاون في مجال الطيران المدني.

وتناول اللقاء الترتيبات الجارية لتنظيم عدد من الزيارات الرسمية لكبار مسئولي البلدين خلال الفترة المقبلة، نظراً لما توليه غينيا الاستوائية من أهمية لتعزيز علاقتها مع مصر في شتى المجالات، وكذلك استكمال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.