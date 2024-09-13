شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: آلية جديدة للوصول للقاحات واختبارات وعلاجات جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها إنها هى وشركاؤها يؤسسون آلية للوصول والتخصيص للقاحات وعلاجات واختبارات جدرى القرود MPOX

وأضافت، إنه بالتنسيق مع الدول الأعضاء، أنشأت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها آلية للوصول والتخصيص للتدابير الطبية المضادة لفيروس جدرى القرود بما في ذلك اللقاحات والعلاجات واختبارات التشخيص. وستعمل آلية الوصول والتخصيص على زيادة الوصول إلى هذه الأدوات للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وضمان استخدام الإمدادات المحدودة بشكل فعال ومنصف.

وهذا جزء من الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق الدولي التي أعلن عنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في 14 أغسطس 2024، في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بـجدرى القرود mpox في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة. وقد أبلغت 15 دولة في أفريقيا عن حالات إصابة بـ جدرى القرود mpox هذا العام. وطلبت التوصيات الصادرة بناءً على نصيحة لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية من الدول الأطراف ضمان "الوصول العادل إلى التدابير المضادة الآمنة والفعالة والمضمونة الجودة لـجدرى القرود mpox".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إنه إلى جانب التدخلات الصحية العامة الأخرى، تعد اللقاحات والعلاجات والتشخيصات أدوات قوية للسيطرة على تفشي جدرى القرود في أفريقيا". وأضاف: " لقد أوضحت جائحة كورونا الحاجة إلى التنسيق الدولي لتعزيز الوصول العادل إلى هذه الأدوات حتى يمكن استخدامها بأكبر قدر من الفعالية حيثما تكون هناك حاجة إليها. ونحث البلدان التي لديها إمدادات من اللقاحات والمنتجات الأخرى على تقديم التبرعات لمنع العدوى ووقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".

و تجمع شبكة i-MCM-Net الشركاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى، والمنظمات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، والصناعة والقطاع الخاص لبناء نظام بيئي فعال لتطوير وتصنيع وتخصيص وتسليم التدابير الطبية المضادة.

وقد أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الشبكة كآلية للعمل في هذه الأثناء، مع استمرار المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الجائحة.

إلى جانب منظمة الصحة العالمية، تضم تحالف أفريقيا للأدوية المخصصة للقاحات والتحصين (AAM) أعضاء شبكة i-MCM-Net: المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، وهيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومؤسسة FIND، وتحالف جافى Gavi، وصندوق التنمية للبلدان الأمريكية (PAHO)، واليونيسيف، ومؤسسة يونيتيد (Uniteid) وغيرها.

تم التعهد بتقديم أكثر من 3.6 مليون جرعة من اللقاحات للاستجابة لوباء جدرى القرود mpox. ويشمل ذلك 620 ألف جرعة من لقاح MVA-BN التي تعهدت بها المفوضية الأوروبية والنمسا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج ومالطا وبولندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى شركة تصنيع اللقاحات Bavarian Nordic، لتقديمها للدول المتضررة. وتعهدت اليابان بتقديم 3 ملايين جرعة من لقاح LC16، وهو أكبر عدد من الجرعات التي تم التعهد بها حتى الآن.

إن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بـجدرى القرود mpox، إلى جانب التوافر المحدود للقاحات وغيرها من التدابير الطبية المضادة، يؤكد على الحاجة إلى عملية تعاونية وشفافة لتوزيع هذه الموارد الحاسمة بشكل عادل.، يعمل تحالف أفريقيا للأدوية المخصصة للقاحات والتحصين. AAM على تخصيص الإمدادات النادرة حاليًا من اللقاحات والتشخيصات لأولئك الأكثر عرضة للإصابة، بما في ذلك تطعيم المخالطين للحالات المؤكدة، وتوفير إمكانية الوصول إلى التشخيصات في نقاط الرعاية للبلدان التي تعاني من تفشي جدرى القرود mpox المستمر حتى يمكن اختبار الأشخاص الذين قد يشتبه في إصابتهم ورعايتهم بشكل منهجي.

سيعمل تحالف أفريقيا للأدوية المخصصة للقاحات والتحصين AAM على أساس المبادئ التوجيهية التالية:

الوقاية من المرض والوفاة : إعطاء الأولوية للتطعيم والأدوات الأخرى لوقف انتقال العدوى لأولئك الأكثر عرضة للخطر لمنع المرض والوفاة.

التخفيف من عدم المساواة : ضمان الوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة لجميع الأشخاص المعرضين للخطر، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية أو الديموغرافية.

ضمان الشفافية والمرونة، إنشاء والحفاظ على التواصل الواضح والمفتوح بشأن قرارات التخصيص والاستعداد لتكييف الاستراتيجيات مع ظهور بيانات جديدة أو تغير المواقف.

وقال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: "إن منظمة الصحة العالمية وشركائها يدعمون حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من البلدان لتنفيذ نهج متكامل للكشف عن الحالات وتتبع المخالطين والتطعيم المستهدف والرعاية السريرية والمنزلية والوقاية من العدوى ومكافحتها وإشراك المجتمع وتعبئته والدعم اللوجستي المتخصص. وسيوفر تحالف أفريقيا للأدوية المخصصة للقاحات والتحصين خط أنابيب موثوق به من اللقاحات والأدوات الأخرى من أجل ضمان النجاح على أرض الواقع في وقف انتقال العدوى والحد من المعاناة".