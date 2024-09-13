شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي الاستعدادات الخاصة بإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، المقرر اقامته بمحافظة الفيوم نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

ويقام المهرجان من خلال مشروع الابتكار الزراعي، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية.

وعقدت اللجنة التنسيقية والتيسيرية للمهرجان، اجتماعا بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والمنسق الوطني لمشروع الإبتكار الزراعي، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والمهندس طارق ابو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني حسين الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأمل سمير ممثله عن غرفة الصناعات الغذائية، والدكتور امجد القاضي رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وايمان كامل المديرة التنفيذية لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وداليا قابيل الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة ذلك الي جانب الوكالة الالمانية للتعاون الدولية ممثلة في لمياء مليجي مدير مكون الربط بالأسواق في مشروع الابتكار الزراعي ودينا احمد مسؤول ريادة الاعمال والتشبيك في المشروع.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، على دعم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع النباتات الطبيه والعطرية علي كافة المستويات بداية من الزراعة، ومرورا بعمليات التصنيع، وتحقيق القيمة المضافة، وحتى التصدير، فضلا عن العمل علي إتاحة التمويل من خلال البنوك المصرية، بإعتبار هذا القطاع من القطاعات الهامة والواعدة، ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تساهم في خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن مساهمتها في زيادة الدخل القومي للبلاد، خاصة وان مصر من أهم الدولة المنتجة والمصدرة للنباتات الطبية والعطرية.

وقال ان بداية تطوير القطاع الزراعي وصغار المزارعين يجب أن تأتي وتتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص لمواكبة متطلبات الأسواق المختلفة، لافتا الى أنه ينبغي إنشاء حزم تمويلية لقطاع النباتات الطبية والعطرية من مختلف البنوك، لتعزيز القطاع وفتح فرص جديدة للمصدرين وصغار المزارعين، فضلا عن دعم جهود إستصلاح الأراضي.

واضاف انه بعد النجاح الباهر الذي حققته النسختان السابقتان، بمشاركة أكثر من أربعة آلاف زائر و١٠٠ عارض في كل دورة، يهدف مهرجان هذا العام إلى تعزيز وتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية بالتركيز على تعزيز القيمة المضافة والممارسات الزراعية الجيدة بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030.

واشار الى ان المهرجان هذا العام سيتناول التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مما يسهم في رفع مستوى القطاع ككل، لافتا الى انه يسعى أيضا إلى تعزيز تبادل الخبرات وفتح أبواب التعاون بين الشركات المصرية والدول الرائدة في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، مثل الهند.

واوضح ان المهرجان، من المقرر ان يستضيف هذا العام عدد من الاستشاريين الدوليين لتقديم المشورة والتوجيه، مما يدعم تحقيق أهداف القطاع وتحسين ممارساته على مستوى عالمي، كذلك سيشارك فيه أيضا أكثر من 100 عارض من أهم منتجي النباتات الطبية والعطرية والمصنعين والمصدرين والموردين، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات مثل اللوجستيات والتعبئة، كما سيشمل أيضًا خطوط الإنتاج المحلية وخبراء في مجالات الأسمدة والكيماويات، والتعبئة والتغليف، والمواد الغذائية والتصنيع الغذائي، وزراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، والوقاية من الأمراض والآفات، والحلول الرقمية والمالية، فضلاً عن ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. كما يتضمن المهرجان بازار لعرض منتجات محافظة الفيوم اليدوية والتراثية.

واضاف انه سيتم على هامش المهرجان، إقامة ندوات علمية وورش عمل تتناول موضوعات مثل: الإبتكارات والتطبيقات الجديدة للنباتات الطبية والعطرية في قطاعات الغذاء والأدوية ومستحضرات التجميل، وخارطة طريق النباتات الطبية والعطرية مع التركيز على الإجراءات المتخذة من مهرجان النسخة الثانية ودور مصر كمحور رئيسي في هذا القطاع، وتعزيز القدرات البشرية، وفتح أبواب التمويل لرواد الأعمال والعاملين بالقطاع.

وقال انه سيتم أيضا تناول دور الجهات التنموية في دعم وتطوير القطاع، ومتطلبات سلامة الغذاء لأسواق التصدير، وسبل تعزيز القيمة المضافة وفتح فرص جديدة لصغار المزارعين، فضلا عن تنظيم جلسات "إسأل خبير" مع متخصصين في مجال النباتات الطبية والعطرية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بأفضل الممارسات لزراعة النباتات الطبية والعطرية، ومعاملات ما بعد الحصاد، وسلامة الأغذية، وآليات التصدير والتسويق، والتصنيع والتعبئة، وإستخدام الحلول الرقمية المختلفة.

