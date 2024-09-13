شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن انطلاقة جديدة لمجلة "منبر الإسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عددًا جدبدًا لمجلة "منبر الإسلام" في ضوء رؤية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتشهد مجلة "منبر الإسلام" في عددها هذا والأعداد المقبلة تطويرًا شاملًا في الشكل والمضمون بما يشبه إعادة "سيرتها الأولى"؛ من خلال طرح القضايا التي تهم الأمة في الداخل والخارج، وتناول تلك القضايا في ضوء مستجدات العصر.

وسينضم كبار الكتاب والمفكرين في مصر وجميع دول العالم الإسلامي إلى صفوف المساهمين بكتاباتهم وأفكارهم ورؤاهم التي تعالج القضايا المتنوعة للأمة، إلى جانب الموضوعات والملفات التي تخدم الدعوة وكل شئونها؛ بما يقدم زادًا معرفيًّا يعين الجميع على مواجهة التحديات العصرية.

ستكون مجلة "منبر الإسلام" مشروعًا حضاريًّا كبيرًا، تقف وراءه إرادة قوية لديها إيمان واقتناع كامل للنهوض بالوطن والأمة، مُسخرة كل الأدوات والموارد والإمكانات البشرية والمادية والمعنوية اللازمة لإخراج هذه الفكرة إلى النور خدمة للدين وللأمة وللإنسانية كلها.

وقد جاء هذا العدد كبداية لتنفيذ هذه الرؤية، فقد شمل مقالات متنوعة لكتاب ومفكرين حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونشر أول قصيدة في مدح المولد النبوي الشريف، إضافة إلى ملفٍ حول المؤتمر الأول للواعظات، وقضية رفع الوعي لترشيد المياه، مع تنوع فى مختلف الأبواب الفكرية.



يتضمن الإصدار الجديد حوارًا مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء عن مبادرة "خُلُقٌ عَظِيمٌ"، وكلمة للسيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف عن مبادرة "خُلُقٌ عَظِيمٌ".

وحوارًا مع السيدة سانتا نوريا حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق، وقصيدة خاصة عن المرأة للدكتور محمد وسام أمين الفتوى.

كما يتضمن أيضًا بروفايل عن الأميرة فاطمة إسماعيل أميرة العمل الخيري، وتقريرًا عن "ترشيد المياه حياة"، وتقريرًا عن مصر والسعودية في خدمة الدين.

وعددًا من المقالات المهمة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة بمناسبة ذكرى مولده الشريف، كمقال "إنما يتذكر أولوا الألباب" للأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، و"إرهاصات النبوة الخاتمة" للأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا، و"مظاهر الحياة الاقتصادية لدولة النبوة" للأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان وكيل معهد الدراسات الإسلامية، و"بيت النبوة ودعائم بناء الأسرة" للأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق.

وباب ثابت بعنوان "أنت تسال والإفتاء تجيب" يتضمن الإجابة على أهم الأسئلة التي تشغل بال الناس.