شكرا لقرائتكم خبر عن سحر السنباطى تجتمع بأطفال منتدى وبرلمان الطفل المصرى للاستماع لآرائهم وتوصياتهم والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ٢٥ طفل من سفراء المجلس وأعضاء منتدى وبرلمان الطفل المصري وبعض الأطفال الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير، من محافظات (القاهرة، واسكندرية، والمنوفية، والغربية ودمياط، وبني سويف، والمنيا، والجيزة) للاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم للمشاركة في المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

وخلال اللقاء استعرضت "السنباطي" أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، ومن أبرز محاورها الصحة والتعليم كما تولي المبادرة أهمية خاصة بالأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من عمر يوم وحتى ٦ سنوات باعتبارها مرحلة الأساس لبناء و تشكيل وجدان الطفل، ومن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة بهدف تنمية مهاراتهم وبناء وعيهم مع ترسيخ مبادئ الانتماء والهوية المصرية، وذلك بما يتفق مع الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة.

وطالبت "السنباطي"، من كل طفل أن يكون سفيرًا للطفولة في مدرسته ومحيطه، وأن يكون مسئول عن نقل كافة المعارف والمهارات التي اكتسبها إلى أقرانه، كدور خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ في حماية الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، ومبادئ حقوق الطفل التي وردت بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصري.

وبدورهم توجه الأطفال بالشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده الحثيثة في تنمية رأس المال البشري والاهتمام بالمواطن وبناء البشر وحرصه على تحسين جودة حياة المواطنين بما ينعكس على رفاه الأطفال، كما أطلقوا شعار "البداية من عندنا".

وأعرب الأطفال المشاركين عن سعادتهم بإطلاق هذه المبادرة وادلوا بتوصياتهم والتي ستساهم في استدامة نجاحها كالاهتمام بنشر الوعي بأهمية الصحة النفسية للمواطنين، والاهتمام بتطوير مهارات الشباب في مجال التكنولوجيا الحديثة، وتنفيذ برامج لرفع وعي المقبلين على الزواج بتربية الأطفال وتأهيلهم نفسيا لاستقبال اول مولود وتزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة ولا سيما الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتوعية بتقبل الاختلاف، وإكساب الأطفال مهارات القيادة ليصبحوا مسئولين، فضلا عن ريادة الأعمال، و تنفيذ مبادرات توعوية لنشر حقوق الطفل وإشراك الأطفال في تنفيذ اهداف المبادرة.

وخلال اللقاء استعرض الأطفال جهودهم في تنفيذ العديد من المبادرات الهامة في إطار شراكتهم في منتدى الطفل المصري، كبرنامج كورساتي الذي تم تنفيذه خلال فترة الإجازة الصيفية حيث قدم الأطفال مجموعة من الكورسات المتنوعة في مجالات متعددة لاقرانهم كمجال العلوم والتكنولوجيا والبرمجة والفنون.

وفي نهاية اللقاء تم منح الأطفال شهادات التقدير تتويجا لهم كسفراء للمجلس في مدارسهم ومحافظاتهم ولجهودهم في تنفيذ العديد من المبادرات خلال عضويتهم في المنتدى والبرلمان.