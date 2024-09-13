شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الكتب لمدارس الجيزة استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وصول الكتب الدراسية لمدارس المحافظة، استعدادًا لـ العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه 21 سبتمبر الجاري لطلاب المدارس الرسمية والخاصة لغات وعربي.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة سرعة استلام المدارس للكتب المدرسية، وسرعة تنظيمها وتصنيفها لسهولة تسليمها للطلاب طبقًا للجداول المعلنة بكل إدارة تعليمية.

وأشارت إلى أن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أصدر تعليماته باستلام الكتب وحفظها فى أماكن آمنة وتصنيفها بشكل جيد حتى يتسنى تسليمها للطلاب بشكل سريع طبقًا للجداول التسليم المعلنة بكل إدارة تعليمية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، أوضحت أن الفصل الدراسي الأول يبدأ من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



