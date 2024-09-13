شكرا لقرائتكم خبر عن ‌تفاصيل موافقة منظمة الصحة العالمية على أول لقاح ضد جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم الجمعة عن لقاح MVA-BN كأول لقاح ضد جدرى القرود mpox يتم إضافته إلى قائمة التأهيل المسبق.



لقاح جدرى القرود (1)



لقاح جدرى القرود (2)

وقالت المنظمة ، إنه من المتوقع أن تسهل الموافقة المسبقة على التأهيل الوصول في الوقت المناسب إلى هذا المنتج الحيوي في المجتمعات ذات الحاجة الملحة، للحد من انتقال العدوى والمساعدة في احتواء تفشي المرض. ويستند تقييم منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق إلى المعلومات المقدمة من الشركة المصنعة، Bavarian Nordic A/S، والمراجعة التي أجرتها وكالة الأدوية الأوروبية، وهي الوكالة التنظيمية المسجلة لهذا اللقاح.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إن هذا التأهيل الأولي للقاح ضد جدرى القرود هو خطوة مهمة في مكافحتنا للمرض، سواء في سياق تفشي المرض الحالي في أفريقيا أو في المستقبل". "نحن الآن بحاجة إلى زيادة عاجلة في عمليات الشراء والتبرعات والتوزيع لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات حيث تشتد الحاجة إليها، إلى جانب أدوات الصحة العامة الأخرى، لمنع العدوى ووقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".

يمكن إعطاء لقاح جدرى القرود الذى يطلق عليه MVA-BN للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا على شكل حقنة مكونة من جرعتين بفاصل 4 أسابيع. بعد التخزين البارد المسبق، يمكن حفظ اللقاح عند درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية لمدة تصل إلى 8 أسابيع.

وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية ومنتجات الصحة: "إن الموافقة المسبقة من جانب منظمة الصحة العالمية على لقاح MVA-BN ستساعد في تسريع عملية الشراء الجارية للقاحات جدرى القرود mpox من قبل الحكومات والوكالات الدولية مثل جافى Gavi واليونيسف Unicef لمساعدة المجتمعات في الخطوط الأمامية لحالة الطوارئ المستمرة في أفريقيا وخارجها". "يمكن أن يساعد القرار أيضًا السلطات التنظيمية الوطنية على تسريع الموافقات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الوصول إلى منتجات لقاح جدرى القرود mpox المضمونة الجودة".

استعرضت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ساج (SAGE) المعنية بالتحصين جميع الأدلة المتاحة وأوصت باستخدام لقاح MVA-BN في سياق تفشي mpox للأشخاص المعرضين لخطر التعرض. وفي حين أن لقاح MVA-BN غير مرخص حاليًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يمكن استخدام هذا اللقاح "خارج نطاق العلامة" للرضع والأطفال والمراهقين والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. وهذا يعني أن استخدام اللقاح موصى به في حالات تفشي المرض حيث تفوق فوائد التطعيم المخاطر المحتملة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية أيضًا باستخدام جرعة واحدة في حالات تفشي المرض التي تعاني من نقص الإمدادات، وتؤكد منظمة الصحة العالمية على ضرورة جمع المزيد من البيانات حول سلامة اللقاح وفعاليته في هذه الظروف.

تشير البيانات المتاحة إلى أن لقاح MVA-BN بجرعة واحدة يتم إعطاؤه قبل التعرض للفيروس له فعالية تقدر بنحو 76% في حماية الأشخاص من جدرى القرود mpox، مع تحقيق جدول الجرعتين بفعالية تقدر بنحو 82%. التطعيم بعد التعرض للفيروس أقل فعالية من التطعيم قبل التعرض للفيروس.

لقد تم إثبات ملف السلامة الجيد والأداء الجيد للقاح باستمرار في الدراسات السريرية، وكذلك في الاستخدام في العالم الحقيقي أثناء تفشي المرض العالمي المستمر منذ عام 2022. وفي ضوء علم الأوبئة المتغير وظهور سلالات جديدة من الفيروس، يظل من المهم جمع أكبر قدر ممكن من البيانات حول سلامة اللقاح وفعاليته في سياقات مختلفة.

منذ تفعيل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لقائمة الاستخدام الطارئ للقاحات جدرى القرود mpox في 7 أغسطس 2024، أجرى تقييمات لملاءمة المنتج والبرامج للقاح MVA-BN.

وقال الدكتور روجيرو جاسبار، مدير التنظيم والتأهيل المسبق في منظمة الصحة العالمية: "إن نتائج التقييمات ذات أهمية خاصة في سياق إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا فيما يتعلق بارتفاع معدلات الإصابة بجدرى القرود mpox في أفريقيا". وأضاف: "نحن نتقدم في إجراءات التأهيل المسبق وإدراج الاستخدام الطارئ مع مصنعي لقاحين آخرين من لقاحات جدرى القرود mpox: LC-16 وACAM2000. كما تلقينا حتى الآن ستة تعبيرات عن الاهتمام بمنتجات تشخيص جدرى القرود mpox لإدراجها في قائمة الاستخدام الطارئ".

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 14 أغسطس 2024 أن تفشي مرض جدرى القرود المتصاعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أخرى يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

أكدت أكثر من 120 دولة أكثر من 103000 حالة إصابة بمرض جدرى القرود منذ بداية تفشي المرض على مستوى العالم في عام 2022. وفي عام 2024 وحده، كان هناك 25237 حالة مشتبه بها ومؤكدة و723 حالة وفاة من فاشيات مختلفة في 14 دولة في المنطقة الأفريقية (بناءً على بيانات من 8 سبتمبر 2024).

