شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنفى احتجاز مواطن لإجباره على تطليق زوجته والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابطين شرطة باحتجازه بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط فى إطار الضغط عليه لإجباره على تطليق زوجته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بين (الشاكى) وزوجته، وتم الاتفاق بين العائلات على قيام الشاكى بسداد مبلغ مالى لزوجته وتسليمها منقولات الزوجية على أن تتنازل الزوجة عن القضايا التى بينهما، وتم تنفيذ الاتفاق المشار إليه والطلاق بمكتب محامية كائن ببندر ساحل سليم، بتاريخ 27 / 4 / 2024 ، إلا أن الزوجة لم تتنازل عن إحدى القضايا "نفقة صغار" وتزوجت من آخر عقب إنتهاء العدة ، مما أثار حفيظة الشاكى حيث لجأ للأجهزة الأمنية لمحاولة الضغط على أهلية طليقته للتنازل عن قضية النفقة وتم توجيهه للجوء للطرق القانونية المتبعة فى هذا الشأن.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.