شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إلغاء دعم الأسمدة لـ18 ألف منتفع بسبب سرقة الكهرباء والتعدى على الزراعات والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالى 18 الف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على اراضي الدولة ومخالفات البناء منهم 4095 مواطن في إطار التنسيق بين أجهزة وزارات الدولة.

تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر اغسطس .

واضافت وزارة الزراعة في بيان صحفى اليوم الجمعة انها تقوم بالتنسيق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التموينى عن المعتدين على الاراضي الزراعية بالبناء هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسى للغذاء

جدير بالذكر ان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع على مدار الساعة جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية ويوجه قيادات الوزارة بالازالة الفورية لحالات التعدى مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى.