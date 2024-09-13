شكرا لقرائتكم خبر عن ريست ومبارزة بالسيف.. السفير الفرنسى يحتفى بأبطال مصر بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبطال رفعوا اسم مصر فى السماء، هكذا احتفى السفير الفرنسى فى مصر، إيريك شوفالييه، بالأبطال المصريين الفائزيين بالميداليات الأولمبية لبطولة أولمبياد باريس 2024، وهم أحمد الجندى، البطل الأولمبى فى الخماسى الحديث وسارة سمير، الفائزة فى المركز الثانى بالميدالية الفضية فى وزن 81 كجم فى رفع الأثقال ومحمد السيد، الفائز بالميدالية البرونزية فى سلاح سيف المبارزة وذلك لتهنئتهم بإنجازاتهم.

وتبادل السفير الفرنسى فى مصر لمسات المبارزة بالسلاح مع البطل الأوليمبى أحمد الجندى، صاحب الرقم القياسى العالمى بالخماسى الحديث، كما شارك سفير فرنسا فى مصر، مبارزة بالسيف مع البطل محمد السيد، صاحب برونزية سيف المبارزة.



ولم يكتف السفير الفرنسى بهذا فقط، بل شارك فى لقاء لمصارعة ذراع ( الريست ) مع البطلة سارة سمير، الحائزة على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال 81 كجم، إذ نجحت البطلة المصرية فى هزيمة السفير وحققت فوز مستحق لها، بحسب ما ذكرت السفارة الفرنسية عبر حسابها الرسمى على منصة «إكس".



وحصل أحمد الجندى، على الذهبية فى أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الأول برصيد 1555 نقطة، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا، بعد فضية أولمبياد طوكيو 2020.

وحصل أحمد الجندي، بطل الخماسى الحديث، على مكافأة الفوز قدرها 5 ملايين جنيه للميدالية الذهبية بعد قرار تعديل قيمة المكافأة، بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز ألف يورو وساعة يد قيمة.

كما حصلت سارة سمير، الحاصلة على برونزية ريو دى جانيرو 2016، على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال بوزن -81 كجم فى أولمبياد باريس 2024، بعد رفعها 117 كجم فى الخطف و151 كجم فى النتر، و268 كجم فى المجموع.

وفى منافسات رفع الأثقال، نالت البطلة سارة سمير مكافأة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، بعدما توجت بالميدالية الفضية فى وزن 81 كجم بمجموع أوزان 268 كجم.



السفير الفرنسى وسارة سمير وأحمد الجندى ومحمد السيد



السفير الفرنسى وأحمد الجندى ومحمد السيد