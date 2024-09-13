مصدر أمني ينفي احتجاز شخص لإجباره على تطليق زوجته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر فيه شخص يدعي قيام ضابطين باحتجازه بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط للضغط عليه لتطليق زوجته.

وأوضح المصدر أن الواقعة تتعلق بخلافات عائلية بين الشاكي وزوجته، حيث تم الاتفاق بين العائلتين على تسوية مالية بين الزوجين مقابل تنازل الزوجة عن القضايا المرفوعة، وتم الطلاق رسميًا في مكتب محامية في 27 أبريل 2024. إلا أن الزوجة لم تتنازل عن قضية "نفقة صغار" وتزوجت من آخر، مما أثار غضب الشاكي.

وأكد المصدر أن الشاكي حاول اللجوء للأجهزة الأمنية للضغط على عائلة طليقته، إلا أنه تم توجيهه للطرق القانونية المتبعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ادعائه الكاذب.