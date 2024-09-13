وزير العدل: مبادرة "بداية" تعزز كرامة المواطن وتُظهر حرص الرئيس على تحسين الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن مبادرة "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية، تعكس احترامه وحرصه على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم.

وقال وزير العدل، إن المبادرة تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الهوية المصرية من خلال تقديم برامج وأنشطة متنوعة تشمل جميع الفئات العمرية وتغطي كافة محافظات الجمهورية.

وقال وزير العدل في فيديو نُشر عبر الحسابات الرسمية لمبادرة "بداية" على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المبادرة تُمثل دليلاً حاسماً على مدى اهتمام الرئيس بالمواطنين وحرصه على تلبيه احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وأضاف أن المبادرة تسعى إلى التعامل مع المواطنين بطريقة تحترم كرامتهم وتقديراً لإنسانيتهم، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو تعزيز مكانة المواطن كمساهم رئيسي في بناء حضارة مصر.

وكشف فنجري عن دور وزارة العدل في دعم المبادرة، حيث ستشارك الوزارة في إعداد محاور المبادرة بما يتوافق مع مهامها في الحفاظ على مقام القضاء وتوفير متطلبات أدائه لرسالته السامية. وأشار إلى أن الوزارة تدعو إلى الالتزام بالصدق والعدل في كافة المحاور المتعلقة بالمبادرة.

اختتم وزير العدل تصريحه بدعوة صادقة إلى حب الوطن والمساهمة في حماية مستقبله، مشيراً إلى أن مبادرة "بداية" جزء من المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية، الذي يهدف إلى بناء الإنسان في جميع المجالات وتعزيز الوعي الصحي والثقافي وتحسين المهارات لسوق العمل عبر مختلف الأعمار، بدءاً من الولادة وحتى ما بعد سن الـ65 عاماً.