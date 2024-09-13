شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يابانى يشيد بخبرات مركز القاهرة الدولى فى مجال حفظ وبناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، شوزو كيودو ، وزير الدولة لمجلس الوزراء اليابانى، وذلك بحضور أوكا هيروشي، سفير اليابان في القاهرة، وتأتى الزيارة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين المركز والجانب اليابانى وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر واليابان فى مختلف المجالات، والتي تم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

أعرب مدير المركز عن تقديره للشراكة الممتدة لليابان مع المركز ومع منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي يضطلع المركز بمهام السكرتارية الخاصة به. وأضاف أن هذه الشراكة كان لها إسهاماً كبيراً فى مسيرة عمل المركز المتميزة من أجل بناء قدرات كوادر الدول الإفريقية ومؤسساتها في مجاليَ حفظ وبناء السلام. وأوضح أنه في ظل المرحلة الراهنة التي يشهدها العالم بكل ما تموج به من تحديات غير مسبوقة تهدد منظومة السلم والأمن الدوليين، فإنه من الأهمية بمكان تعزيز دور الشراكات من أجل مواجهة تلك التحديات على غرار نموذج الشراكة الناجحة بين المركز واليابان.

وقد استعرض السفير عبد اللطيف مجالات عمل المركز والذي يأتي دوره امتداداً لريادة مصر في تسوية النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً، وهو ما يمثَّل أولوية لكل من مصر واليابان كدولتين محبتين للسلام.

في ذات السياق، شدّد على حرص المركز على توسيع نطاق مشاركة المسئولين والخبراء اليابانيين في دوراته التدريبية وذلك لتعظيم الاستفادة من خبراتهم ذات الصلة.

وألقى مدير المركز الضوء على برامج عمله بما في ذلك حفظ السلام، بناء السلام، الوقاية من التطرف والتشدد المؤدي إلى الإرهاب، والمرأة والسلم والأمن. كما تناول بعض مهامه الدولية التي بات يضطلع بها تقديراً لإسهاماته وخبراته بما في ذلك رئاسته المُشتركة لشبكة الاتحاد الأفريقي لمراكز الفكر العاملة في مجال السلام NeTT4Peace وسكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام IAPTC.

وقد أشار مدير مركز القاهرة الدولي إلى أن مجال حفظ السلام يظل مجال عمل المركز الرئيسي بما يتسق مع الدور المصري الريادي كونها من أكبر الدول المساهمة في هذا المجال، كما أشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2719 حول تمويل عمليات دعم السلام الأفريقية من خلال ميزانية الأمم المتحدة المُقدرة وما يستتبع ذلك من تعاظم دور عمليات دعم السلام الأفريقية خلال الفترة المُقبلة، ودور المركز فى بناء قدرات الكوادر الأفريقية التي ستشارك في هذه العمليات.

من جانبه، ثمن الوزير الياباني جهود مركز القاهرة في التدريب وبناء القدرات في القارة الإفريقية، وأكّد على حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون معه، وذلك انطلاقاً من دعم البلدين للعمل متعدد الأطراف والأمن الجماعي وسعيهما لتحقيق السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، ومبرزا في هذا الصدد المبادرات التي أطلقتها اليابان تجاه إفريقيا وخاصة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (التيكاد).