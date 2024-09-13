شكرا لقرائتكم خبر عن أمين رابطة مصنعى السيارات يكشف سر اهتمام الدولة بتوطين الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن أهم المعايير لضبط تنظيم سوق السيارات، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تخبطات ومشكلات وتحولات، فمشكلة استيراد السيارات الفترة الماضية كانت تعاني من عدم وجود اعتمادات وتحويلات دولارية ومشكلة وفرة العملة، وبدأ يحدث تحويلات، باستيراد السيارات عن طريق الأشخاص وذوي الهمم والمغتربين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه كان لا بد من وقفة سريعة جدا ليحدث تعديل لبعض التحويلات التي تحدث والقوانين الاستيرادية، مضيفا أن استيراد السيارات كاملة الصنع فيه بعض المعوقات.

ولفت إلى أن الدولة مهتمة بتوطين الصناعة المحلية، لأن الفاتورة الاستيرادية ارتفعت بشكل كبير، فكان لا بد من التفكير في إيقاف نزيف العملة الخارجية، فمع تصنيع السيارات في مصر سيكون لدينا تجميع محلي في مصر، نصدر لإفريقيا والشرق الأوسط ونحصل على عملة بدلا من تصدير عملة، وتنخفض الأسعار.