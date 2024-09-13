شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لجوتيريش ضرورة سرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال آخر التطورات فى قطاع غزة والتصعيد الخطير فى الضفة الغربية.

وصرح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية سرعة وقف اطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

كما أكد وزير الخارجية خلال الاتصال على محددات الموقف المصرى، والذى يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة انفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددًا على أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة بدون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها واقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، اعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة فى جهود الوساطة الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.