شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تستعد لاستلام 100 أتوبيس كهربائى للعمل على الطريق الدائرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل، لاستلام 100 أتوبيس كهربائى، الدفعة الأولى من من حافلات الأتوبيس الترددي (BRT) الجاري تشييده على الطريق الدائري حول القاهرة، خلال أيام، والتي تم تصنيعها محليا بأحد المصانع المصرية.

وتبلغ قيمة الـ 100 اتوبيس ، التي تم إنتاجها لصالح وزارة النقل المصرية مليار جنيه، وفي انتظار تحديد موعد نهائي من الوزارة لاستلامها بالتزامن مع تشغيل الاتوبيس الترددى قريبا.

وإجمالي الحافلات التي ستعمل على المسار تصل إلى 300 أتوبيس، وسيتم البدء في تصنيعها وتجهيز وفق جدول زمني متوافق مع الأعمال الانشائية للمحطات والمسار الذي ستسير من خلاله.

ويسع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائرى 70 راكبا في كل عربة، بالإضافة إلى كونه مكيف الهواء ويحتوى على واى فاى و USP ، وكذلك شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تمتد أول مرحلة من الاتوبيس الترددي و مقرر افتتاحها رسميا أواخر العام الجاري، من أكاديمية الشرطة حتى الطريق الزراعي، ويجري بها حالياً استكمال تركيب بعض أنظمة الاتصالات والإشارات و الدفع الإلكترونى.

وتعتبر وزارة النقل مشروع «B.R.T» أهم الشرايين الرئيسية الجارى تنفيذها لربط شرق القاهرة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى «القطار السريع»، و«LRT» و«المونوريل» وخطوط مترو الأنفاق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتيسير عملية الانتقال للعاصمة الجديدة، عبر مركبات نقل جماعي مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء.



وتعمل هيئة الطرق حاليا فى تطوير وتوسعة الدائرى بمرحلته الثانية، بطول 35 كيلومترًا، والتى تبدأ من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، حتى الإسكندرية الصحراوى.

وتستهدف وزارة النقل بناء الطريق الدائرى فى شكله الجديد ليشمل 7 حارات للملاكي، منها داخلية مخصصة للأتوبيس السريع ليصبح فى كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب الذي سيكون إجمالي الحارات به 8 في كل اتجاه.

