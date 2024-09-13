هيئة المعارض والمؤتمرات تعلن عن وظائف شاغرة (تفاصيل)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أعلنت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات عن حاجتها لشغل 155 وظيفة مختلفة (إعلان وظائف هيئة المعارض والمؤتمرات).

ووفق الإعلان، جاءت شروط وظائف هيئة المعارض والمؤتمرات كالتالي، وفقًا لنص البيان:

«أن لا تقل خبرات المتقدمين لشغل الوظائف عن ثلاث سنوات وذلك عن طريق الندب أو الإعارة».

التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة المعارض الجديدة

أوضحت هيئة المعارض، أن التخصصات المطلوبة هي:

- 25 مهندس موزعة بين مهندس كهرباء وميكانيكا و انشائي ومعماري وإلكترونيات.

- من التخصصات المطلوبة في إعلان الوظائف الجديدة لهيئة المعارض عدد 4 أخصائي ديكور وأعمال فنية، و 6 محاسبين، و 4 مراجع، وعدد 7 باحث شؤون عارضين.

- عدد 10 باحثين تسويق، و4 باحثين مخازن ومشتريات، و4 باحثين شؤون عاملين، وباحث تنظيم وإدارة، أخصائي تخطيط، باحث تدريب.

- قائمة الوظائف المطلوبة لهيئة المعارض باحث علاقات عامة خريج كلية الإعلام، و16 أخصائي تشغيل حاسب آلى.

- القائمة تضم أيضا 12 فني كهرباء، و4 فنيين الكترونيات و12 فني ميكانيكا، و4 فنيين تجارة، و4 فنيين ديكور، و6 كاتب سكرتارية، و10 سائقين، و6 فني سباك، و10 معاون خدمة.

الأوراق المطلوبة والبيانات اللازمة لوظائف هيئة المعارض

أوضحت هيئة المعارض أنه يجب أن يرفق بالطلب عدة بيانات أبرزها تاريخ الميلاد، والمؤهل الدراسي، وسنة التخرج، والموقف من التجنيد، وتاريخ التعيين والدورات التدريبية.

وترسل طلبات التقديم على الوظائف الجديدة لهيئة المعارض مرفق بها السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني خلال مدة 30 يوما على [email protected].

اقرأ أيضا:

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة