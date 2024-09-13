حدث في 8 ساعات| إلغاء دعم الأسمدة لـ18 ألف منتفع.. وتوفير 8 آلاف فرصة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الزراعة عن إلغاء دعم الأسمدة والتموين عن 18 ألف منتفع.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بعد الجدل المثار.. "الإفتاء" تكشف سبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزراعة تعلن إلغاء دعم الأسمدة والتموين عن 18 ألف منتفع.. لهذا السبب

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقف صرف الأسمدة المدعمة عن حوالي 18 ألف منتفع، بسبب سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم 4095 مواطن لهم حيازات زراعية حيث تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء، وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الأوقاف" تعلن عن انطلاقة جديدة لمجلة "منبر الإسلام" .. صور

أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عددًا جدبدًا لمجلة "منبر الإسلام" في ضوء الرؤية الطموحة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رواتب مجزية.. 8 آلاف فرصة عمل متاحة - 87 صورة

أعلنت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي أعلنت من خلال عن إتاحة عدد من فرص العمل للشباب في المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 15 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

500 فدان.. أبرز المعلومات عن حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة. المشروع يتم تنفيذه على مساحة 500 فدان ويجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، وجامع عمرو بن العاص، ويُعد من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تبدأ من 35 ألف جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي الشريف

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الأربعاء، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خلال ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لمدة 10 ساعات عن منطقة الحوامدية، مساء اليوم الجمعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محافظ الجيزة: اختيار 15 مشروعا للترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءا مع أعضاء لجنة تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك في ختام أعمال اللجنة لتقييم المشروعات المشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رفع 100 كيلو مخلفات.. حملة لتنظيف قاع البحر بالميناء الشرقى بالإسكندرية

نفذت وزارة البيئة حملة مكبرة لتنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية، بمشاركة عدد من الصيادين، وممثلي المجتمع المدني، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود للحفاظ على البيئة البحرية، والحد من المخلفات البحرية،. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اتْقَهر.. طبيب شهير يكشف سبب وفاة إيهاب جلال

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عميد معهد القلب سابقًا، إيهاب جلال، مدرب نادي الإسماعيلي حاليًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفل تكريم لأوائل مدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تعمل بنظام التأسيس العسكري والمتفوقين من ذوي الهمم لخلق روح التنافس والمداومة على التميز بين مختلف المدارس وتنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزير العمل: توفير فرص عمل لخريجي قسم الجغرافيا بكليات الآداب

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تعاون مرتقب بين الوزارة وشركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، برئاسة المهندس هاني ضاحي كإحدى الشركات الوطنية المنفذة للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا