فقد عمله فتخلص من حياته رميًا بالرصاص.. سر جثة أثارت الرعب بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل شاب عشريني فقده مصدر رزقه بشركة مقاولات شهيرة فاتخذ قرار الرحيل من عالمنا بالرصاص بجوار الطريق الدائري غرب الجيزة.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بحرم الطريق الدائري دائرة قسم الطالبية.

العميد عمرو حجازي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب وجه ضباطه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش فرقة الطالبية والعمرانية بينت أن المتوفى 23 سنة لم يتحمل صدمة فصله من عمله بشركة "ح.ع." فتخلص من حياته رميًا بالرصاص.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وتحرر محضر أحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.