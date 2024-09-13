زوجته أجنبية.. براءة مدرس من تهمة الاتجار في العملة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات المنيا الإقتصادية الدائرة (الثالثة)، المنعقدة في بني سويف، برئاسة المستشار ياسر خليفة، وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز، وشريف البيلي، ببراءة م ا ع، مدرس من اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك.

ترجع أحداث الواقعة ليوم 12 فبراير 2024 بورود معلومات لمباحث الأموال العامة بمحافظة المنيا بشأن المتهم أنه دائم التعامل بالنقد الأجنبي وبتكثيف التحريات أسفرت عن صحة تلك المعلومات وتم ضبط المتهم أثناء قيامه ببيع مبلغ ١٠ آلاف دولار.

وقال ميشيل حليم محامي المتهم إن التحريات جاءت مخالفة لصحيح الواقع وجاء به محل إقامة تركه المتهم من 5 سنوات الأمر الذي يؤكد أن ضابط الواقعة لم يقم بثمة مراقبة إلا وكان توصل لصحة عنوان المتهم.

وأضاف محامي المتهم أن التحريات افتقدت عناصرها من الجدية والكفاية فقد أغفلت الحالة الاجتماعية أنه متزوج رسميا من زوجة أجنبية روسية الجنسية، وقامت بإرسال العملات الأجنبيه له تمهيدا لهجرته خارج البلاد.