حاول يخدرني.. فتاة تحكي كيف نجت من محاولة خطف على يد سائق نقل ذكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

ادعت فتاة تعرضها لمحاولة خطف على يد سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، على الطريق الصحراوي.

ونشرت الفتاة منشورا لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشفت فيه تفاصيل الواقعة، زاعمة أنها تعرضت للتخدير المؤقت، وبعدما شعرت بذلك هددت السائق بإرسال رحلتها لوالدها فتركها وفر هاربا.

وقالت الفتاة في منشورها: "أنا مصدقتش إني ممكن أتحط في الموقف دا في يوم من الأيام بس إمبارح وأنا راجعة من الشغل طلبت إندرايف ومن ساعة ما طلبت وهو كان غريب وقالي ربع ساعة وهجيلك وهوا كان على gps قريب جدا".

وأكدت الفتاة: "من ساعة ماركبت وهوا مش مظبوط وعمال يعمل حاجات غريبة وكان بيكلم ناس غريبة ومتابع مع واحد في الموبايل يقوله أنا دخلت كذا قابلني في الحتة دي، ومتأكدة إنه كان شارب حاجة وكان مش مظبوط".

وتابعت: "قفل كل الشبابيك أول مطلعنا في طريق الصحراوي وفضل مطلع راسه من الشباك اللي جنبه الوحيد اللي سايبه مفتوح، وأنا متأكدة إنه رش حاجة في العربية عشان كان فيه ريحة غريبة جدا، وأنا كنت ابتديت أدوخ ووشي كله نمل ومكنتش شايفة كويس واتصرفت بسرعة وفتحت الباب، وهوا ماشي وقعدت أزعق وقولتله ينزلني وإني عاملة شير لوكيشن لبابايا، ونزلت جريت على الطريق وهوا اتوتر ومشي.. أنا نفسي أفضحه عشان حرام بنت تتحط في نفس الموقف المرعب دا".