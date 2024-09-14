انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: من المتوقع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجة على معظم الأنحاء مع إرتفاع نسبة الرطوبة.

وأوضحت الهيئة أنه يسود حال الطقس غدا السبت طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية

والسواحل الشمالية 31 درجة مئوية

جنوب سيناء 37 درجة مئوية

شمال الصعيد 36 درجة مئوية

جنوب الصعيد 41 درجة مئوية

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