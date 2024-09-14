عمرو أديب: "عايزين قانون إجراءات جنائية متوافق عليه.. إحنا أكتر شعب بيدخل القسم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن أمله في الوصول إلى توافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتجاوز نقاط الخلاف حول مواد القانون.

وخلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب: "انتظرنا عشرات السنوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية القديم، نريد قانون متوافق عليه الأطراف".

تابع مقدم "الحكاية": "ليس من مصلحة طرف أن يُسجل لبرلمان 2024 أو الحكومة أنهم أصدروا قانون عليه ملاحظات تستمر لسنوات"، مضيفًا: "كدولة حققنا الأمن والأمان ولا نحتاج لأي إجراءات استثنائية".

ووجه أديب رسالة إلى البرلمان، قائلا: "بقالنا سنتين نبحث هذا القانون ادوا للناس فرصة، وبعد كده اتكلوا على الله"، مضيفًا: "عايزين قانون محترم لأن هذا القانون دستور مصغر، إحنا أكتر شعب بيدخل القسم لأمور متنوعة رايح تعمل محضر، تعمل توكيل، وحاجات تانية كتير".

وأردف: "عايزين صورة واحدة يكون فيها نقيب الصحفيين ونقيب المحامين ورئيس مجلس النواب في حالة من التوافق، عايزين قانون يتوافق عليه الجميع".