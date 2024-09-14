شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 14/9/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 21: 4

موعد صلاة المغرب 7:03 م

موعد صلاة العشاء 8:20

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:55

موعد صلاة العصر 4:26

موعد صلاة المغرب 7:07 م

موعد صلاة العشاء 8:26 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:06

موعد صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 4:17 م

موعد صلاة المغرب 6:59 م

موعد صلاة العشاء 8:17 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02

وقت صلاة الظهر 12:38

موعد صلاة العصر 4:08 م

وقت صلاة المغرب 6:50 م

وقت صلاة العشاء 8:05 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:44 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:09



