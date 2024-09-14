شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 14/9/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 14 سبتمبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 21: 4
موعد صلاة المغرب 7:03 م
موعد صلاة العشاء 8:20
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:55
موعد صلاة العصر 4:26
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:26 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:06
موعد صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة العصر 4:17 م
موعد صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:17 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 12:38
موعد صلاة العصر 4:08 م
وقت صلاة المغرب 6:50 م
وقت صلاة العشاء 8:05 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:09
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