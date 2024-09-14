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ننشر مواقيت الصلاة السبت 14/9/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 14 سبتمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:11  ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 21: 4
موعد صلاة المغرب 7:03 م
موعد صلاة العشاء  8:20

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:55
موعد صلاة العصر 4:26
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:26 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:06
موعد صلاة الظهر 12:46 م
موعد  صلاة العصر 4:17 م
موعد صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:17  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 12:38
موعد صلاة  العصر 4:08 م
وقت صلاة المغرب 6:50 م
وقت صلاة العشاء 8:05 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:11  ص
موعد صلاة الظهر 12:44 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:09


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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