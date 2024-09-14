شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: رئيس الصومال رفض طلب آبى أحمد لعقد محادثات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الخارجية الصومالى يؤكد أن رئيس الوزراء الإثيوبى طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالى لكن الأخير رفض ذلك، ويشدد على ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية أراضى بلاده بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية.

وأكد وزير الخارجية الصومالى أن بقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية 2024 سيعد احتلالا عسكريا وستتعامل معه مقديشو بكل إمكاناتها المتاحة.

وتابع وزير الخارجية الصومالى أنه إذا فشلت الجولة المقبلة من المفاوضات فإن مقديشو ستتخذ قرارا بعدم إضاعة مزيد من الوقت فى مسار تفاوضى عقيم.