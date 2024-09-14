شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق طلاب الدور الثانى.. استمرار اتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اتاحة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة وكذلك طلاب الدور الثانى لجميع الشعب بحد أدنى 205 درجة وبنسبة مئوية 50% .

وكان مكتب التنسيق، أكد أنه ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2024،فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثانيللثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 14/9/2024 حتى يوم الاثنين الموافق 16/9/2024.

وأوضح مكتب التنسيق أن العدد المقدر لهؤلاء الطلاب 59 ألف و705 طالبا بالشعبة العلمية و26 ألف و495 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى عدد طلاب جميع الشعب 86200 طالبا.

وأكد مكتب التنسيق سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة .

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.