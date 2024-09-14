شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تزرع القمح.. اعرف الصنف المناسب لمحافظتك وفقًا للخريطة الصنفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالسبت، 14 سبتمبر 2024 07:00 ص
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، السياسة الصنفية لـ محصول القمح للموسم 2024- 2025، على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل الأصناف المثلى للزراعة في كل محافظة.
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الخريطة التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية :
1- زراعة أصناف: مصر 3، مصر4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس14، سدس15 فى الوجه البحرى والجيزة.
وفيما يتعلق بمنطقة مصر الوسطى، والتي تشمل محافظات: الفيوم، بنى سويف، و المنيا،
2- زراعة أصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4-، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف ٧، و سوهاج 5 فى مصر الوسطى.
بالنسبة لمنطقة مصر العليا، والتي تشمل محافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، والوادي الجديد، فإنه
3- زراعة أصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، بنى سويف 5، بنى سويف ٧، و سوهاج 5 فى مصر العليا.
4- الأراضي المستصلحة حديثا، وتحديدا في مناطق: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، و توشكي، يفضل زراعة أصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف ٧، وسوهاج 5.
5- صنف سخا 96، والذي تم تسجيله مؤخرا، هو صنف مبكر النضج ويفضل زراعته في الزراعات المتأخرة عقب محاصيل: الخضر، وقصب السكر.
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