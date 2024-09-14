شكرا لقرائتكم خبر عن ‫‎قبل ما تزرع القمح.. اعرف الصنف المناسب لمحافظتك وفقًا للخريطة الصنفية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، السياسة الصنفية لـ محصول القمح للموسم 2024- 2025، على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل الأصناف المثلى للزراعة في كل محافظة.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الخريطة التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية :

‎ 1- زراعة أصناف: مصر 3، مصر4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس14، سدس15 فى الوجه البحرى والجيزة.

‎وفيما يتعلق بمنطقة مصر الوسطى، والتي تشمل محافظات: الفيوم، بنى سويف، و المنيا،

‎2- زراعة أصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4-، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف ٧، و سوهاج 5 فى مصر الوسطى.

‎ بالنسبة لمنطقة مصر العليا، والتي تشمل محافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، والوادي الجديد، فإنه

‎3- زراعة أصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، بنى سويف 5، بنى سويف ٧، و سوهاج 5 فى مصر العليا.



‎ 4- الأراضي المستصلحة حديثا، وتحديدا في مناطق: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، و توشكي، يفضل زراعة أصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سدس 14، سدس 15، بنى سويف 5، بنى سويف ٧، وسوهاج 5.

‎5- صنف سخا 96، والذي تم تسجيله مؤخرا، هو صنف مبكر النضج ويفضل زراعته في الزراعات المتأخرة عقب محاصيل: الخضر، وقصب السكر.

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