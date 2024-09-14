استئناف رجل أعمال متهم بقتل ابنه الضابط.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بقتل نجله، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس عاقبت أب بالسجن المشدد 10 سنوات متهم بقتل نجله، والذي كان يشغل منصب معاون مباحث قسم المقطم.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد وسبق الإصرار والترصد في منطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9643 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1396 لسنة 2023 جنوب القاهرة، عن قيام المتهم بقتل المجني عليه نجله، بضربه بـ9 طلقات بالجسد، على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي، مفاده مقتل معاون مباحث المقطم بطلق ناري، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المتوفى مصابًا بعدة طلقات، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتوفى ووالده، وتطور الأمر، وقام الأخير بإطلاق النار على نجله الذي توفي في الحال، وتحفظت قوات الأمن على المتهم، واقتيد لديوان القسم.