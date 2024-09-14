شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمدرسة تكنولوجيا تطبيقية للعام الدراسى الجديد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لمدرسة صالح كامل الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعات الملابس الجاهزة والنسيج للعام الدراسي 2024-2025، وذلك خلال الفترة من الخميس 12 سبتمبر 2024 حتى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

تعلن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة صالح كامل الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعات الملابس الجاهزة والنسيج، وذلك للعام الدراسي 2024-2025.

تهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تقديم تعليم فني متميز يواكب أحدث التطورات التكنولوجية ويؤهل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، وتعد مدرسة مدرسة صالح كامل الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعات الملابس الجاهزة والنسيج من المدارس التي تركز على توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية في مجال تكنولوجيا الملابس.

يمكن للطلاب الراغبين في التقدم تسجيل البيانات خلال الفترة من الخميس 12 سبتمبر 2024 حتى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024

من خلال هذا الرابط

https://forms.gle/th3pW5aQqWFA1TPP8



