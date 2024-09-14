شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاجتماعيين تعقد اليوم الجمعية العمومية لصندوق التكافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمهن الاجتماعية، أعضاء صندوق التأمين الخاص لأعضاء النقابة، لحضور فعاليات الجمعية العمومية العادية، اليوم السبت 14 سبتمبر الجارى، بمقر النقابة العامة 302 شارع بورسعيد أمام مستشفى أحمد ماهر، مؤكدة أن الحضور إلزامى لكل أعضاء صندوق التكافل الاجتماعي من محافظة القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أنه سيتم عقد العمومية أيضا بمقار النقابات الفرعية الأخرى لباقى المحافظات.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددا من الملفات، هي:

1- مناقشة واعتماد التقرير السنوى للصندوق عن عام 2023.

2- عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2023.

3- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق عن السنة المنتهية في 31/12/2023.

4- اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق لعام 2024 .

5- النظر فى استمرار مراقب الحسابات لعام 2024 وزيادة أتعابه بنسبة 10%.

6- انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق .

7- النظر فيما يعرضه مجلس إدارة الصندوق وأعضاء الجمعية العمومية من موضوعات .

وأوضح الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لمدة ساعة ويعقد بذات المكان.