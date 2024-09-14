شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البرنامج التدريبي إعداد قادة الذكاء الاصطناعي وحرب المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي الخامس "إعداد قادة الذكاء الاصطناعي وحرب المعلومات" الذى ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة العقبة للتكنولوجيا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني، الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد الوشاح رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

ويقام البرنامج تحت إشراف الأستاذة لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية، الأستاذة دينا أبو رزق منسق شئون اتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمود الكركي مدير العلاقات العامة ومنسق البرنامج التدريبي من جامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة بمصر.

وشارك فى البرنامج 16 دولة عربية هم، مصر، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، العراق، الكويت، الصومال، المغرب، تونس، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، ليبيا، واليمن.

وألقى الدكتور محمد حسن الوشاح، رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا، كلمة من القلب عبّر فيها عن سعادته الغامرة لاستضافة الجامعة للبرنامج التدريبي. وأكد الدكتور الوشاح أنه كان متابعًا لكافة تفاصيل البرنامج، مشيدًا بالتزام المشاركين بالمحاضرات وورش العمل المقدمة لهم.

كما حث الحضور على مواصلة التميز والاستمرار في تحصيل العلم، مؤكدًا أنهم يمثلون أمل الأمة العربية ومستقبلها المشرق.

وتوجه الدكتور كريم همام بالشكر الجزيل إلى جامعة العقبة للتكنولوجيا على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وكرم الضيافة، مؤكداً أن هذه الجهود كان لها الأثر البالغ في إنجاح فعاليات البرنامج التدريبي. كما أعرب عن امتنانه لاتحاد الجامعات العربية على دعمهم الكامل واللامحدود، والذي أسهم في إخراج البرنامج التدريبي بصورة مشرفة تليق بمكانة المشاركين.

وأشاد الدكتور همام بالطلاب المشاركين، مثنياً على انضباطهم والتزامهم بفعاليات البرنامج، وسعيهم الدؤوب للاستفادة من المحتوى التدريبي المقدم. وحثهم على المواظبة على المشاركة في مثل هذه البرامج التأهيلية، مؤكداً أنها تصقل مهاراتهم القيادية وتعدهم لتولي زمام القيادة في المستقبل، باعتبارهم قادة الغد في الوطن العربي.

وفي ختام البرنامج التدريبي، تم توزيع شهادات الاجتياز على الطلاب المشاركين، تقديراً لجهودهم والتزامهم خلال فترة التدريب.

وحرصاً من القائمين على البرنامج على إثراء تجربة الطلاب، تم تنظيم رحلة مسائية إلى "وادي رم"، أحد أبرز المعالم السياحية في الأردن، ويُعرف وادي رم أيضاً باسم "وادي القمر" نظراً للتشابه الملحوظ بين تضاريسه وسطح القمر، وقد أدرجته منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، مما يعكس أهميته البيئية والثقافية.

كما يعد وادي رم وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم، نظراً لجماله الاستثنائي وتكويناته الصخرية الفريدة. وقد أتاحت هذه الرحلة للطلاب فرصة الاستمتاع بسحر الطبيعة وروعة المناظر الخلابة في هذا الموقع الاستثنائي، مما أضاف بعداً ثقافياً وترفيهياً قيماً إلى تجربتهم التدريبية.