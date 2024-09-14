شكرا لقرائتكم خبر عن نائبا وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة تأهيل محطة معالجة الصرف بدهب والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً لمناقشة خطة عمل البدء في أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب، وفقاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته إلى محافظة جنوب سيناء، لتفقد مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومحطة معالجة الصرف الصحي لمدينة دهب، والتوجيهات الصادرة نحو الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة.

حضر الاجتماع، الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وممثلو محافظة جنوب سيناء، وجهاز مدينة دهب، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على أهمية مدينة دهب كونها إحدى المدن السياحية العريقة بمحافظة جنوب سيناء، وأهمية التأكد من تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة وفقاً لأعلي معايير الجودة، وبالأخص محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة دهب، بجانب التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول القائمة، والإسراع في تنفيذ أعمال إعادة التأهيل ورفع كفاءة المحطة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود التي قام بها المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشَّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، لتوفير الدعم الكامل للبدء في تنفيذ الأعمال المخططة بالمحطة.

وفي ذات السياق، أشادت الدكتورة إيناس سمير، بالجهود المبذولة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وقيادات الوزارة، للحفاظ على البيئة وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأعلى درجات الجودة بالمحافظة، كما أكدت أهمية محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة دهب وضرورة الانتهاء من كل الأعمال المخططة وفقاً للتوقيتات المتفق عليها مع مختلف الجهات المعنية.

وناقش نائبا وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، موقف الأعمال المدنية القائمة بالمحطة، والحلول المقترحة للاستفادة منها بأقل التكاليف، وأعلى جودة، مع التأكيد على دراسة إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطة لتصبح معالجة ثلاثية متقدمة، وذلك لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج، ودراسة إعادة استخدامها في مختلف الأنشطة التي تتفق مع القوانين والأكواد والاشتراطات المنظمة.

وأشارت الدكتورة إيناس سمير، إلى أنه سيتم مراجعة المخطط الاستراتيجي لمحافظة جنوب سيناء لدراسة المناطق التي يمكن إعادة استخدام الصرف الصحي المعالج بها في مختلف الأنشطة، موضحةً أنه يوجد العديد من المناطق داخل المخطط الاستراتيجي والقريبة من محطة المعالجة التي يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج بها، وسيتم التنسيق مع المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، لتحديد أنسب المناطق التي يمكن استغلال مياه الصرف الصحي المعالج بها، خاصة ري المسطحات الخضراء.

بدروها، أشارت المهندسة نهاد مرسي، إلى أنه سيتم دراسة توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد له وفقاً لمعدل التدفقات النقدية التي سيتم إعدادها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بالتعاون مع الإستشاري المتخصص.

من جانبه، تقدم استشاري المشروع، بعرض تقديمي يتضمن البيانات الأساسية لمحطة المعالجة لمدينة دهب، والطاقة التصميمية والفعلية لها، والطاقة المستهدف الوصول إليها مستقبلاً، كما استعرض الحالة الفنية للمنشآت المدنية، وأنه سيتم دراسة رفع كفاءة المحطة، وإعادة تأهيلها على نفس المساحة مع زيادة الطاقة الاستيعابية لها، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من المقترحات لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وسيتم التنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية لتحديد أنسب الطرق التي سيتم استخدامها.

واتفق الحضور على أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة في معالجة الصرف الصحي ثلاثياً، وإعادة استخدام الصرف الصحي المعالج.

واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على الإسراع في تنفيذ الأعمال المخططة لمحطة معالجة صرف صحي دهب، بجانب الاتفاق على خطة العمل خلال الفترة القادمة متضمنة الانتهاء من إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات، وطرحها على شركات المقاولات المتخصصة، وإتمام كافة الدراسات المتعلقة بإعادة استخدام الصرف الصحي المعالج بالتعاون مع خبراء الزراعة لتحديد أنسب النباتات التي يتم استخدامها والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في زراعتها، بجانب عقد اجتماع شهري لمتابعة موقف تقدم الأعمال.