شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: طرح أراضٍ استثمارية على الشركات المصرية بالجنيه والأجنبية بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المستثمرين المصريين متاح لهم الحصول علي أراضٍ بالجنيه المصري ضمن بوابة الفرص الاستثمارية المستحدثة من قبل وزارة الإسكان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، أن الشركات الأجنبية هي المطالبة بتوفير الدولار من خارج مصر، لافتا إلي أن الدولة تسعي لتوفير كل الفرص الاستثمارية لجميع الشركات المحلية والأجنبية بما يتناسب مع رؤية الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية.