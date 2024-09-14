شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة العالمية يوجه كلمة للرئيس السيسي بمناسبة انطلاق "بداية" والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الصحة بيانا حول كلمة للدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، بشأن المبادرة الرئاسية" بداية" للتنمية البشرية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم" أهنئ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، بمبادرة «بداية» التي تعكس رؤية شاملة وكاملة، على جميع المستويات، سواء السياسي أو الأمني، وفي التطور الاقتصادي والاجتماعي والوطني، بما يعمل على سرعة تحقيق التنمية البشرية والتطور المنشود

أثق تمام الثقة أن مبادرة «بداية» سيكون لها تأثير كبير في شتى المجالات، كونها تعكس مدى تقارب وتعاون وتكامل الحكومة المصرية

«بداية» تحتاج إلى تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإظهار قوة هذا التعاون في خدمة المجتمع وتحسين الصحة والتعليم وحماية المجتمع

«بداية» تتميز بالتركيز على تمكين المرأة والشباب لتحقيق التنمية المنشودة

الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر على حماية الأرواح فقط، بل يساهم في تحقيق تطور اقتصادي من خلال خلق بيئة عمل صحية، تساعد على الإبداع و الإنتاج، وتوفر حماية حقيقية للأجيال القادمة

سعيد بمشاركتي في انطلاق المبادرة المصرية للتنمية البشرية «بداية» وأشكر جميع القائمين على هذه المبادرة على دعوتي، وإتاحة الفرصة للمشاركة في تحقيق هدف سامي يسعى للوصول إلى الجميع بعدالة وشفافية.