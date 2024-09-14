شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا ميخائيل لمناقشة موضوعات الخدمة بالإيبارشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ، نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في الإيبارشية.

وكان استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة،أمس الجمعة، نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والوكيل الجديد للكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.

جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات الخاصة بالكلية الإكليريكية، إلى جانب خدمته الرعوية في كنائس شبرا الجنوبية.