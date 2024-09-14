شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تناقش الوضع الراهن لمنظومة المخلفات بمحافظتى الجيزة والشرقية والان مع تفاصيل الخبر

بحث جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، مع محافظتى الجيزة والشرقية ، الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظتين، وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية فيهافى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة وتقييم منظومة إدارة المخلفات فى كافة مراحلها على مستوى محافظات الجمهورية، وتشديدها على ضرورة المراقبة المستمرة للمنظومة وعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها، وسرعة التعامل مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات، وتعزيز فرص إشراك القطاع الخاص بالمنظومة.

عقد ياسر عبد الله ، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا بحضور المهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارةالمخلفات، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والمهندس شفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة .

وخلال الاجتماع، أشاد ياسر عبدالله إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة والأجهزة المعنية الأخرى بالمحافظة وبين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة من اجل تحسين مستوى منظومة النظافة بالمحافظة، مؤكداً على استعداد وزارة البيئة الكامل لتقديم الدعم الفني اللازم من خلال تقييم عملية المعالجة والتخلص الآمن داخل المحافظة، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة الوضع الحالي لمنظومة النظافة بالمحافظة وطرح كراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات المعالجة والتخلص لنظافة أحياء المنطقة الجنوبية وفق محددات فنية، كما تم مناقشة دخول الشركات المتخصصة فى المعالجة والتخلص الأمن من المخلفات المتولدة عن أحياء مدينة الجيزة بموقع شبرامنت ، عن طريق إدارة وتشغيل المدفن الصحي الذي يتم إنشاؤه حاليا ضمن البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي التى تقوم بتنفيذ منشأة المعالجة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الجيزة بالتعاون والتواصل المستمر بين وزارة البيئة والمحافظة من اجل النهوض بمنظومة إداراة المخلفات بالمحافظة ، مؤكدا على أهمية تعظيم سبل الدعم الممكنة بين المحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، خاصة الدعم الفنى اللازم لمنظومة النظافة بالمحافظة في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى كافة مراحلها ، والمساعدة في تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات لانتاج السماد العضوى والوقود البديل.

وفى سياق متصل، عقد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا لمناقشة تعظيم أوجه التعاون في رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى المحافظة، وذلك بحضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، وعدد من القيادات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة موقف منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة من المحطات الوسيطة والمدافن الصحية ، وايضا بحث دخول الشركات المتخصصة فى المعالجة والتخلص من المخلفات لمعالجة المخلفات المتولدة عن مراكز ومدن محافظة الشرقية والتخلص الآمن عن طريق إدارة وتشغيل المدفن الصحي بالخطارة وبلبيس الذي تم إنشاؤه، كما إنه يجرى حاليا إنشاء امتداد لخلية الدفن الصحي ببلبيس ضمن أعمال البنية التحتية والتي يتم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالشراكة مع كلا من الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، كما تم التأكيد على أن وزارة البيئة على أتم الاستعداد إلى تقديم الدعم الفني وتقييم عملية المعالجة والتخلص الآمن داخل المحافظة.

وقد أعرب محافظ الشرقية عن تقديره وشكره لجهود وزارة البيئة والجهات المعنية على الدعم الذى يتم تقديمه للمحافظة فى ملف المخلفات البلدية الصلبة،والمتابعة والتقييم المستمر لمنظومة إدارة المخلفات، لافتًا إلى أن هذا الملف من الملفات الهامة التى تحتاج إلى استمرار الدعم من الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق أفضل خدمة للمواطن، مؤكدا على استمرار التعاون البناء للنهوض بالمنظومة بكافة مراحلها وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال، ولاسيما إنتاج السماد العضوي والوقود البديل.