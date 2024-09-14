لتزويره شهادات.. القبض على مالك مطبعة في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القبض على المدير المسئول عن مطبعة بالقاهرة، بداخلها عدد كبير من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة)، بطباعة شهادات تعليمية منسوبة لبعض الجامعات والمؤسسات التعليمية والرياضية، وكذا العديد من المطبوعات التجارية المختلفة بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة، وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (عدد من شهادات التقدير في مجالي "التعليم والرياضة"- وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية - 2 هارد ديسك محمل عليهما نماذج شهادات تعليمية وهمية بعضها منسوب لعدد من الجامعات - عدد كبير من الملصقات الورقية تحت التجهيز لمنتجات غذائية وتجميلية مختلفة بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.